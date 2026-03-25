高知県と高知市が共同で整備した高知市の産業団地に、運送や建設の企業グループの大型倉庫が完成し、2026年4月から複合物流センターとして本格的に稼働することになりました。高知市布師田の高知中央産業団地に完成したのは、運送会社や建設会社を傘下に持つ「LIVORTグループ」の大型倉庫です。倉庫の広さは7170平方メートルで冷凍・冷蔵庫も完備しています。3月25日は、現地で落成式が行われ、高知県や高