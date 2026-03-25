「AFEELA 1」 ソニー・ホンダモビリティ(SHM)は、親会社のソニーグループと本田技研工業の2社間協議、および協議を受けたSHMとしての検討の結果、電気自動車(EV)の第1弾モデル「AFEELA 1」と第2弾モデルの開発と発売中止を決定した。今後の事業方針に関しては、両親会社と連携し、協議を継続する。 親会社2社は、2022年9月のSHM設立以来、ソニーとホンダが持つ技術や知見、開発力を融合し、高付加