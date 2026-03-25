高知県奈半利町のふるさと納税汚職事件で、受託収賄の罪に問われていた役場の元課長の裁判に対し、被告と検察の双方が上訴しなかったため、有罪判決が確定したことが分かりました。一連の裁判は初公判から約5年7か月で終結しました。判決によりますと、奈半利町役場の元課長・森岡克博被告（51歳）は2018年から19年にかけて、すでに実刑が確定している元課長補佐の男性と共謀の上、ふるさと納税の返礼品に採用された水産業者から約