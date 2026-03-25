山形県東根市で24日発生した山林火災は、剪定した枝を燃やしていたところ燃え広がった可能性があることがわかりました。25日も消火活動が続けられましたが鎮火には至っていません。記者リポート「きのう午後1時半過ぎ、東根市東根甲で発生した山林火災は、25日5時から消防や自衛隊による消火活動が行われましたが、現在も鎮火には至っていません」消防によりますと、現場付近の山中で何者かが剪定した枝を燃やしていた痕跡が