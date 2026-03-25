１９日、ボアオ・ゼロカーボン実証区域のボアオ・アジアフォーラム国際会議センターとボアオ・アジアフォーラム・ホテルの屋根に設置された太陽光パネル。（ドローンから、ボアオ＝新華社記者／楊冠宇）【新華社ボアオ3月25日】中国海南省瓊海（けいかい）市博鰲（ボアオ）鎮東嶼（とうしょ）島にある「ボアオ・ゼロカーボン実証区域」は、2025年3月の名称変更以降、省エネと炭素排出削減を進めてきた。現在は恒常的なゼロカーボ