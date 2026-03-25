災害などの際に、私たちの暮らしと安全を支える「最後の砦」となるのが自衛隊です。南海トラフ地震という避けがたい運命に備え、彼らは日ごろ、どんな厳しい訓練を重ねているのか記者が体験しました。 （記者）「ここは阿南市那賀川町にある陸上自衛隊徳島駐屯所です。災害などの有事の際に私たちの生活を守る自衛隊は、一体どんな生活をしているのでしょうか」 徳島駐屯地の隊員数は約200人。2011年に起きた東日本大震災