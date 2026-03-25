富山市内で性的なサービスを行う店を経営していた罪などに問われている富山大学の元准教授の男の裁判で、富山地裁は有罪判決を言い渡しました。【映像】ハーフパンツ姿で足を組む滝谷被告富山大学の元准教授の滝谷弘被告（50）は、去年1月から5月にかけて、富山市内の風俗店の営業が禁止されている区域で性的なサービスを行うメンズエステ店を営んだ風営法違反の罪などに問われています。きょうの判決で、富山地裁は「当時国