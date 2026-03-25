警察はパソコン画面に嘘の警告で不安をあおる、いわゆる「サポート詐欺」で、熊本県の会社が約1億円をだまし取られる被害にあったと発表しました。被害にあったのは、天草市の会社で3月20日、事務員の女性がパソコンを操作していたところ、「ウイルスに感染している恐れがあります」などというアナウンスと警告音が鳴りました。女性は「0101」から始まる国際番号に電話。不慣れな日本語を話す男から指示を受け、ネットバンキングで