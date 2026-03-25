元中日監督の落合博満氏（72）が、20日のABCテレビ「虎バン」（関西ローカル）に出演。2009年のWBCで、中日勢が辞退した裏事情を告白した。阪神の今季を占うインタビュー企画。今季はWBCが開催されたことも大きなポイントだが、中日が騒動に巻き込まれたのが09年だった。08年北京五輪の準決勝・韓国戦で同点の8回に岩瀬仁紀がイ・スンヨプに決勝2ランを浴びて敗戦。帰国後は大きな誹謗中傷を受けた。そのため翌年の09年WBCで