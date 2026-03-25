25日朝の東京メトロ・渋谷駅の改札口。クレジットカードをICの手前にあるリーダーにタッチすると、改札機を通ることができます。首都圏の大手私鉄などが、25日から“クレカ乗車”の相互利用サービスを始めました。切符の購入やチャージは不要。クレジットカードを改札機にタッチするだけで、東急電鉄や東京メトロ、都営地下鉄といった首都圏の私鉄など11社で、各路線をまたいだ乗り継ぎが可能になります。一方で、このサービスによ