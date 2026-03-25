日本サッカー協会は25日、U-16日本代表メンバーを発表した。27日から行うフランス遠征と、29日からアルバニア遠征を行う2つの代表メンバーを発表している。フランス遠征の監督は廣山望氏が務める。現地では第53回モンテギュー国際大会2026に出場し、U-16ペルー代表、U-16ポルトガル代表、U-16メキシコ代表と対戦する。アルバニア遠征は菅原大介氏が監督を務める。UEFA Development Tournament U16に出場し、U-16アルバニア代