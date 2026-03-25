[故障者情報]名古屋グランパスは25日、FWマルクス・ヴィニシウスが検査の結果、左脛骨内果骨折と診断されたことを発表した。21日の練習中に負傷したという。同選手は今季より今治から加入した選手で、J1百年構想リーグで前節(22日)欠場するまで開幕から先発出場を続けていた。