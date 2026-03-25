アジアサッカー連盟(AFC)は25日、AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)ファイナルステージの組み合わせ抽選会を行った。日本からはヴィッセル神戸とFC町田ゼルビアが勝ち上がっている。西地区の決勝トーナメント1回戦(ラウンド16)は混乱する中東情勢を受けて延期となっていたが、4月13日と14日にサウジアラビアで一発勝負による開催が決まっている。準々決勝以降の抽選が行われ、東地区と西地区が対戦する準々決勝で神戸は