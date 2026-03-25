日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月25日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 6月限 11343( 11120) 9月限84(84) TOPIX先物 6月限 12551( 12551) 9月限26(26) 日経225ミニ 4月限 12203( 1120