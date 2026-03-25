大阪6月限 日経225先物53480+1240（+2.37％） TOPIX先物3620.5+74.5（+2.10％） ※取引所発表の「清算値（帳入値）」を表示 日経225先物（6月限）は前日比1240円高の5万3480円で取引を終了。寄り付きは5万3150円と、シカゴ日経平均先物（5万2420円）を大きく上回る形で買いが先行した。直後につけた5万3090円を安値に上へのバイアスが強まり、前場中盤にかけて5万3780円まで上げ幅を広げる場面もみられた。