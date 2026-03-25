日本取引所が公表したオプション手口情報によると、25日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2026年4月限・SQ 4月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯5万2750円プット 取引高(立会内) 三菱UFJeスマート 1( 1) ABNクリアリン証券 51( 1) みずほ証券50( 0) ◯5万3000円プット