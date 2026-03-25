日経平均株価 始値53015.80 高値54022.88 安値53015.80 大引け53749.62(前日比 +1497.34 、 +2.87％ ) 売買高21億9958万株 (東証プライム概算) 売買代金7兆431億円 (東証プライム概算) ----------------------------------------------------------------- ■本日のポイント １．日経平均は続急伸、一時5万4000円台に乗せる場面も ２．米国とイランの停戦合意に向けた思惑がポジティブ