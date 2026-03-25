最新のレギュラーガソリン価格が発表されました。23日時点の全国平均価格は177.7円、県内も176.1円と前の週から値下がりしました。イラン情勢が緊迫するなか、政府は19日から元売り各社に補助金を支給していてこれが反映された形です。 新潟市北区のガソリンスタンドでは先週から10円値下げし、レギュラーガソリン1L当たりの価格は182円。26日からはさらに7円ほど値下げする予定です。 ■70代 「下がっているみ