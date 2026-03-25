最新のレギュラーガソリン価格が発表されました。23日時点の全国平均価格は177.7円、県内も176.1円と前の週から値下がりしました。 ■髙橋泉アナウンサー 「こちら、ガソリン価格の比較サイトです。都道府県別にランキング形式でも見られて、新潟県内の最安値は157円となっています。」 ガソリンの価格を比較できるサイト『gogo.gs』。 運営会社によりますと、ガソリン価格が急騰した2週間ほど前からア