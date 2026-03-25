「食べる抗がん剤」などとうたって、高齢者に未承認のサプリメントの購入を持ちかけたとして逮捕された健康食品販売会社の社長の男性について、大阪地検は3月24日、不起訴としました。 大阪府箕面市にある健康食品販売会社「メリーマート」社長の男性（76）は去年4月、堺市東区の店舗で、70代の女性3人に医薬品として国の承認を受けていないサプリメントを「食べる抗がん剤」などとうたって、購入するよう持ちか