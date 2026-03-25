名古屋市昭和区の鶴舞公園。多くの人が花見を楽しむ中、イラン情勢の影響はキッチンカーにも… 【写真を見る】“桜まつり”で賑わう花見会場 キッチンカーにもイラン情勢の影響が…｢燃料費高騰でメニュー値上げを決断｣ 名古屋の鶴舞公園 「さくら名所100選の地」鶴舞公園。ソメイヨシノなど約750本の桜が、ことしも園内を彩ります。 卒業式帰りの大学生の姿も 満開予想は3月27日。きょう午前中から楽しんで