機内で爆発が起き那覇空港に緊急着陸したフィリピン航空機＝1994年12月1994年12月、沖縄県・沖大東島西方約98キロの海上を飛行中のフィリピン航空434便内で爆破装置を爆発させ、日本人男性1人を死亡させるなどしたとして県警は25日、航空危険行為処罰法違反容疑で、米国で収監中のイラク国籍ラムジ・ユセフ受刑者（57）を書類送検した。事件当時、国際テロ組織アルカイダの幹部だった。県警によると、ユセフ受刑者はニューヨー