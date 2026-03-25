原子力規制委員会は25日の定例会合で、三菱重工業などが開発する新型原発について、将来的な審査に向けた対応方針を了承した。事故時の水素爆発を防ぐための排気設備「フィルターベント」の設置を、既存の原発と同じく規制基準の中で求める。規制の対象から外れる「自主設備」にするとした開発側の案は受け入れなかった。新型原発「SRZ―1200」は「革新軽水炉」とも呼ばれる。規制委は2024年から、電力会社を含む開発側との意