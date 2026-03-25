「日野町事件」の再審公判に向けた第1回3者協議終了後、記者会見する阪原弘次さん（前列中央）ら＝25日午後、大津市滋賀県日野町で1984年、酒店経営の女性＝当時（69）＝が殺害され手提げ金庫が奪われた「日野町事件」の再審公判に向けた裁判官、検察側、弁護側による第1回3者協議が25日、大津地裁で開かれ、検察側は有罪立証するかどうか方針を示さなかった。協議は非公開で、終了後に弁護団が明らかにした。今年2月に再審開