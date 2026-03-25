同僚の客室乗務員（ＣＡ）にわいせつな行為をしたとして、東京地検が昨年３月、全日本空輸（ＡＮＡ）機長（４４）を不同意わいせつ罪で東京地裁に在宅起訴していたことがわかった。起訴状では、機長は２０２３年１０月１０日未明、高松市内の路上からホテルの間で、ＣＡの尻を衣服の上から手で複数回触ったとしている。ＣＡは、機長としての影響力で仕事上の不利益を被ることを心配するなどし、拒めなかったとされる。東京地裁