3月13日から嵐のラストツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」がスタートした。3月24日、『女性セブンプラス』は、3月に行われた北海道公演で関係者席がなかったことを報じ、話題となっている。同誌によると、メンバーの大野智さんが、「ファンのために再始動するんだ」と強調していたことから、一般的にコンサートなどで設置されている「関係者席」が原則ゼロだったという。嵐と長年の付き合いがある関係者ですら