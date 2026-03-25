元プロ野球選手で野球解説者の佐々木主浩氏が24日、YouTubeチャンネル『名球会チャンネル』で公開された動画「【MLB開幕・未公開トークSP】理事長・古田敦也MC! 大谷翔平・山本由伸に続け! 次にメジャーで輝くのは誰だ? ＜日本プロ野球名球会＞」に出演。自身と大谷翔平との共通点を語った。佐々木主浩氏○「僕も切って、3カ月目にはもう投げてるんですよ」2018年と2023年の計2回、右肘のトミー・ジョン手術(側副靱帯再建術)を受け