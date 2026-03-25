Ｆ１ハースの小松礼雄代表（５０）が、２０２６年の規定変更に言及した。今季からの新レギュレーションに多くのチームが苦戦する中、ハースはオリバー・ベアマン（２０＝英国）の絶好調もあり、開幕２戦を終えて４位につけている。小松代表は２５日、都内で行われた「Ｆ１ＴＯＫＹＯＦＡＮＦＥＳＴＩＶＡＬ２０２６」のトークショーに登壇。「今年のレギュレーションチェンジは本当に大変。毎回、毎回車を送り出して