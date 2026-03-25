ＢＴＳやＴＯＭＯＲＲＯＷＸＴＯＧＥＴＨＥＲなどを発掘したキム・ミジョン氏が手がける日本人男性５人組グループ「ＶＩＢＹ（バイビー）」が２５日、都内でお披露目された。ＶＩＢＹは、キム氏が日本で立ち上げた新レーベル「Ｒｉｉ．ＭＪ（リ・エムジェイ）」の第１弾アーティスト。キム氏が発掘・育成含むプロデュースを行い、リーダーのＩＯ（１９）を筆頭に、ＲＥＮＫＩ（１８）、ＡＫＩＴＯ（１８）、ＲＹＯＨＡ（１