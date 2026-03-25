ABEMAのドキュメントバラエティ番組の新シリーズ『愛のハイエナ season5』#12が24日放送された。#12では、スタジオゲストには、グラビアアイドルの橋本梨菜と真島なおみが登場した。【写真】”日本一黒いグラドル”橋本梨菜、水着一切なしで大胆露出デジタル限定写真集「お酒のやらかしエピソード」をテーマにしたトークでは、「事務所の子が仲良い」「最近は飲むっていうより、ご飯を食べ終わった後にサウナに行くことが多