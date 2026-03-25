欧州サッカー連盟の最新クラブランキング、レアル・マドリードが1位に欧州サッカー連盟（UEFA）は3月24日に最新のクラブランキングを発表した。スペイン1部レアル・マドリードが1位に立っている。海外サイト「OneFootball」は、「イタリア1部ナポリがトップ30から落選（30位に）」「イングランド1部アストン・ビラはヨーロッパで安定した成績を残していることから、エリートクラブに並び居場所を得た」と29位に入った英国の古