ABEMAのドキュメントバラエティ番組の新シリーズ『愛のハイエナ season5』#12が24日放送された。#12の番組後半では、令和ギャルたちの恋愛企画「バイブスラブ」が完結し、運命の最終告白が行われた。【写真】”日本一黒いグラドル”橋本梨菜、水着一切なしで大胆露出デジタル限定写真集1人の男性に4人のギャルが同時に告白する衝撃の事態が発生。そんな中、見事カップル成立となった1組が熱い抱擁と“誓いのキス”を交わす結