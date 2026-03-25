◆第５６回高松宮記念・Ｇ１（３月２９日、中京競馬場・芝１２００メートル）追い切り＝３月２５日、栗東トレセンしまい重点とはいえ、解き放った矢のような伸び脚だった。エーティーマクフィ（牡７歳、武英智厩舎、父マクフィ）は主戦の富田を背に栗東・ＣＷコースで単走追い。前半はゆっくり入り、最初の１ハロンは１６秒２。それでもコントロールがしっかり利いて、頭を下げて集中していた。直線に向くと持ち前の瞬発力を見せ