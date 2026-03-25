【ダンバートン（英国）２４日＝金川誉）】日本代表のＭＦ三笘薫（ブライトン）が２４日、約６か月ぶりとなる代表復帰戦となるスコットランド、イングランド戦に向け、組織論を超えた「個」の重要性を説いた。「今までやってきたことが、どれくらいまたヨーロッパのチームに通用するかを確認したい。選手が変わっても、どれだけ今までやってきたことができるかも大事。一人一人のコンディションを含めて個人の能力、デュエルのと