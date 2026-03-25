東京スカパラダイスオーケストラが、「THE FIRST TAKE」に再登場し、「Paradise Has No Border」の一発撮りパフォーマンスした映像を本日22時に公開することを発表した。「Paradise Has No Border」は、世代を超えて多くの人に愛され、お茶の間でも広く親しまれてきたほか、フェスやイベントでは大きな盛り上がりを見せるスカパラを代表する一曲だという。今回は、スカパラのライブでも滅多に披露されることのないメンバーによるソ