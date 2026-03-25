将棋の藤井聡太王将＝竜王、名人、王位、棋聖、棋王＝に永瀬拓矢九段が挑戦する第７５期王将戦七番勝負第７局が２５日、大阪・高槻市の関西将棋会館で指され、永瀬が５８手目を前に１７４分を費やす大長考に沈み、そのまま封じる展開となった。３勝３敗で迎えた決着局。振り駒の結果、藤井が２局続けての先手となった。午前９時に対局開始。永瀬が８手目で角道を開けると藤井が応じ、戦型は角換わり腰掛け銀。今シリーズでは第