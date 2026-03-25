【モデルプレス＝2026/03/25】元おニャン子クラブでタレントの渡辺美奈代が3月24日、自身のInstagramを更新。すっぴん姿を公開し、反響が寄せられている。【写真】56歳元おニャン子「可愛すぎて驚き」透明感溢れるすっぴん姿◆渡辺美奈代「すっぴんに伊達メガネ」自然体ショット公開渡辺は「お出掛け すっぴんに伊達メガネ」とつづり、複数枚の写真を投稿。透明感ある肌が際立つ黒縁メガネ姿で顎に手を添え、笑顔をカメラに向ける