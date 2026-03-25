メディアアーティストの落合陽一氏が２５日、都内で「デジタル・コンテンツ・オブ・ジ・イヤー’２５／第３１回ＡＭＤアワード」の授賞式に出席し、功労賞を受賞した。落合氏は、デジタルと現実、両世界を分け隔てなく扱う「デジタルネイチャー」世界を提唱し、長年にわたり芸術・研究両面から多種多彩な発表を続ける活動が評価され、同賞が贈られた。壇上で盾を受け取り、「栄えある賞をありがとうございます。自分にはや