宮野真守が、2025年に開催したライブツアー＜MAMORU MIYANO ASIA LIVE TOUR 2025-2026 〜VACATIONING!〜＞の模様を収録したライブBlu-rayを6月10日に発売することを発表した。Blu-rayのジャケット写真も公開されており、ライブツアーのテーマになっている「リゾートホテル」になぞらえ、自然に包まれたラグジュアリー感を味わうことのできる内容となっている。本編には、2025年12月14日に神奈川・横浜アリーナで行われた国内でのツ