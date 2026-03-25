巨人の大勢投手が２５日、東京ドームで行われた１軍練習でライブＢＰに登板。打者４名に対して１７球を投げて安打性の当たりは１本、１四球だった。「体の痛みとかそういうのがなく投げられてよかった」と振り返った。大勢は増田陸、宇都宮、佐々木ら打者４人と対戦。増田陸に左翼スタンドへの本塁打を浴びたが、最速は１５０キロを計測していた。本塁打については「納得いく真っすぐが投げたいと思って」とフォークのサインに