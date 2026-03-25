サカグチアミが、日本クラウン移籍第2弾となるデジタルEP『Hush』を4月15日にリリースすることを発表した。2025年10月に「坂口有望」から「サカグチアミ」への改名とレーベル移籍を発表。2026年1月に開催されたワンマンライブにて、「ラブソング縛りのEP」をリリースすることを明かしていたが、本日その詳細が一挙に公開された。今作は、“全曲ラブソング”をテーマに制作されたEP。恋に落ちる瞬間の戸惑いや言葉にできない想い、