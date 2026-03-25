YOASOBIが、カンロ「ピュレグミ」2026年春CMに、2020年1月に配信リリースした楽曲「あの夢をなぞって」が起用されることを発表した。楽曲「あの夢をなぞって」は、いしき蒼太による小説『夢の雫と星の花』を原作として制作された作品。そして、カンロ株式会社から発売されている「ピュレグミ」は2002年より発売され、フルーツのおいしさを引き出す“すっぱいパウダー”と独自の“果肉食感”により、噛むほどにフルーティな甘ずっぱ