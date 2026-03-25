◆第５６回高松宮記念・Ｇ１（３月２９日、中京競馬場・芝１２００メートル）追い切り＝３月２５日、美浦トレセン王者は覇気に満ち満ちていた。サトノレーヴ（牡７歳、美浦・堀宣行厩舎、父ロードカナロア）は美浦・Ｗコースで３頭併せを実施。僚馬２頭を前に見ながら道中は進め、直線で内から並びかけると中サトノラクローヌ（５歳１勝クラス）に１馬身先着、外エンジョイドアスク（３歳未勝利）に併入した。５ハロン６６秒１