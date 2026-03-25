記事ポイント業界初、全固体電池採用のモバイルバッテリーシリーズ液体成分1%未満で発火リスクを根本から低減した安全設計8,000mAh・10,000mAh・20,000mAhの3モデル展開 Bigblue Techから、業界初となる全固体電池採用のモバイルバッテリーシリーズが登場しています。液体成分を1%未満に抑えることで、発火リスクを根本から低減した安全設計が特長です。 Bigblue Tech「全固体モバイルバッテリーシリーズ」