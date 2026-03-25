芸備線再構築協議会岡山・北区 JR芸備線の存続などを議論する再構築協議会が25日、岡山市で開かれ、実証事業として行う路線バス事業の運行ルートが示されました。 再構築協議会は、JR芸備線に代わる交通手段の利便性や経済効果を検討するため、実証事業として路線バスを運行します。 日常の利用者向けとして平日に運行するバスは芸備線に沿うように主に幹線道路を走り、新見市のJR新見駅から広島県の備後庄原