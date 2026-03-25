宿泊税検討委員会倉敷市役所 岡山県倉敷市で25日、「宿泊税」の導入を検討する会議が開かれ、税の使い道などが議論されました。 「宿泊税」の導入や導入した場合の制度について考える倉敷市宿泊税検討委員会です。 3回目の今回は、導入した場合の税の使い道について、倉敷市が案を示しました。「市の魅力の向上」「観光振興」「受け入れ環境の充実」を3つの柱とし、関連事業の財源にするとしています。 委員