赤字が続き今後のあり方が検討されていた平成筑豊鉄道について、福岡県の服部知事は25日、鉄道を廃止し、路線バスへの転換を大きな方向性とすると発表しました。沿線の自治体のトップは「路線バスになっても赤字の懸念は払拭されていない。運転手の確保が課題になる」と不安を示しました。■福岡県・服部知事「路線バス案を平成筑豊鉄道の今後の大きな方向性として決定しました。」福岡県の服部知事は25日、平成筑豊鉄道の沿線の9