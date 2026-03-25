記事ポイントK-BALLET TOKYOプリンシパル岩井優花が芸術選奨文部科学大臣新人賞（舞踊部門）を受賞受賞者・岩井優花が主演を務める日本初制作『パリの炎』が5月に開幕ボストン・バレエやボリショイ・バレエから豪華ゲストが出演 熊川哲也が総監督を務めるK-BALLET TOKYOのプリンシパル岩井優花が、令和7年度（第76回）芸術選奨文部科学大臣新人賞（舞踊部門）を受賞しました。さらに、岩井優花が主演のジャンヌ役を務める日本