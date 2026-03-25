山形県内でも人気があるカードゲームの全国大会がこのほど東京で開催されました。実はこの大会にはYBCの関係者もある重要な役割を担って参加していました。熱戦の模様を取材しました。21日、東京都内の施設で行われていたのは…。進行「ラウンド1デュエルスタート！」「遊戯王オフィシャルカードゲーム」の大会です。人気漫画「遊戯王」を題材とした対戦型のカードゲーム。「モンスタ&#