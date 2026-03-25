記事ポイントまるや本店が2026年11月9日に創業25周年を迎え、1年を通して記念企画を実施25,000円の記念祝袋や紅白恵方巻など多彩な限定商品を展開4人の料理長が集結する完全予約制の貸切ディナー「一夜限りの饗宴」も開催 ひつまぶし専門店「まるや本店」が、創業25周年を記念した企画を2026年の1年間にわたって展開しています。記念祝袋や限定メニューの販売に加え、4人の料理長が集結する貸切ディナーイベントなど、多彩な